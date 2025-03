Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 100,82 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 100,82 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 100,98 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,00 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.966.330 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 1,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (83,63 CHF). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 20,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,13 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,28 USD je Novartis-Aktie belaufen.

