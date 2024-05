Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,09 CHF zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 89,09 CHF zu. Bei 89,20 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,26 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 456.150 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. 6,09 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,21 CHF am 08.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,69 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,14 CHF.

Am 23.04.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 10,34 Mrd. CHF, gegenüber 11,98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,70 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich