Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 87,24 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 87,24 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 87,03 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,58 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.173.233 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 7,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,96 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 25.04.2023. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.531,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Novartis die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Novartis-Aktie profitiert: Augenmedikament Xiidra für Milliardenbetrag verkauft