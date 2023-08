Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag fester

Novartis im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,66 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,66 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,66 CHF an. Bei 89,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 389.552 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,78 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 22,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 18.07.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 13.622,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.781,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab