Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 89,60 CHF zu.

Um 15:52 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 89,60 CHF nach oben. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 89,99 CHF. Bei 89,02 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 746.557 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 93,95 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,85 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,17 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab