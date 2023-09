Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 87,26 CHF an der Tafel.

Mit einem Wert von 87,26 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 87,27 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 87,15 CHF ein. Mit einem Wert von 87,27 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 45.356 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,30 CHF.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 USD je Novartis-Aktie.

