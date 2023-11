Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag billiger

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 84,07 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 84,07 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 83,98 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 84,09 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 41.929 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Abschläge von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,30 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

