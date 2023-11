Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 84,01 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 84,01 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 83,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,09 CHF. Bisher wurden via SIX SX 364.056 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 7,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,81 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

