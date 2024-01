Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag fester

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,80 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 90,80 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 90,99 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,68 CHF. Zuletzt wechselten 84.362 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,03 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

