Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 89,42 CHF nach.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 89,42 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 89,41 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,48 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 441.743 Stück.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,70 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,78 CHF.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

