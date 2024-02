Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 88,64 CHF ab.

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 88,64 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,34 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,48 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.309.548 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,78 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,05 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

