Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag schwächer

Das Papier von Novartis befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 78,98 CHF ab. Bei 78,85 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,17 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 763.068 Stück.

Am 25.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,42 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,68 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 72,84 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 8,43 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 86,20 CHF.

Am 01.02.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 12.690,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 13.229,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

