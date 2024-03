Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 87,43 CHF nach.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 87,43 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,33 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 271.673 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 8,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,06 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,74 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,06 USD je Novartis-Aktie.

