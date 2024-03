Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 87,87 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 87,87 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 87,93 CHF. Bei 87,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 733.935 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Abschläge von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,74 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,50 CHF an.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Novartis dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,97 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

