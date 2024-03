Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 87,75 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 87,75 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 87,95 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 87,26 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.267.111 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 7,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 6,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Stärkere Performance als Magnificent Seven: Europäischer Aktienmarkt glänzt mit GRANOLAS

Handel in Zürich: SLI schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge