Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 86,66 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 86,66 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 87,22 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,44 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 485.318 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). 9,07 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,64 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50 CHF an.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,08 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

