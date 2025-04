Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 88,18 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 88,18 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 89,11 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,96 CHF. Bisher wurden via SIX SX 186.785 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,49 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 5,16 Prozent sinken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Start des Freitagshandels

Zurückhaltung in Zürich: SMI am Nachmittag schwächer