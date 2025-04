Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 88,03 CHF zu.

Das Papier von Novartis konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 88,03 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 89,11 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,96 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.265.176 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,38 USD je Novartis-Aktie.

