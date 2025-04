Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 89,37 CHF.

Um 15:51 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 89,37 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,02 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,96 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.594.994 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 6,42 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,75 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

