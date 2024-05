Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 90,64 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 90,64 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,65 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 384.898 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,28 Prozent. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 12,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,69 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14 CHF an.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,70 Prozent zurück. Hier wurden 10,34 Mrd. CHF gegenüber 11,98 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

