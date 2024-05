Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 90,53 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 90,53 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,74 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 795.952 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Abschläge von 12,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,69 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,14 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,34 Mrd. CHF, gegenüber 11,98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,70 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

