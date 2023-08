Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 90,04 CHF zu. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 90,25 CHF. Bei 89,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 75.958 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 93,95 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,34 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 18,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

