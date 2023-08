Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 89,65 CHF ab.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,65 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,53 CHF ab. Mit einem Wert von 89,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 384.719 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,22 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.622,00 USD im Vergleich zu 12.781,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

