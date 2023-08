Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 90,64 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 90,64 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 90,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,95 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.056.280 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,88 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingebracht

Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren