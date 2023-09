Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Nachmittag Verluste

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 87,98 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 87,98 CHF nach. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 87,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 767.753 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Bei einem Wert von 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2022). Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 13.622,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.781,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,89 USD im Jahr 2023 aus.

