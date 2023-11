Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 84,15 CHF.

Mit einem Wert von 84,15 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,24 CHF aus. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 84,03 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,24 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 52.754 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.782,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.543,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

