Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 83,98 CHF.

Um 09:06 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 83,98 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,95 CHF nach. Bei 84,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 61.670 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 90,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,30 CHF aus.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,56 USD je Aktie belaufen.

