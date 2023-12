Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 84,08 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 84,08 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 83,63 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,24 CHF. Bisher wurden via SIX SX 450.031 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,56 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

SMI-Handel aktuell: SMI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein