Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 84,64 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 84,64 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 84,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,24 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 828.428 Aktien.

Bei einem Wert von 90,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 21,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,30 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,56 USD je Novartis-Aktie.

