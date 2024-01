Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 90,85 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,85 CHF an der Tafel. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 91,07 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 90,13 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 328.928 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 91,24 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 0,43 Prozent niedriger. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 29,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,67 CHF.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,63 USD je Aktie.

