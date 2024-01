Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 90,97 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 90,97 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 91,07 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 90,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 721.112 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,24 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 0,30 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 30,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,67 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,63 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Novartis-Aktie steigt: Positive Studiendaten für Krebsmittel Scemblix