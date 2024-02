Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 88,61 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88,61 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,80 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 88,53 CHF. Bisher wurden via SIX SX 110.911 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,67 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,78 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.423,00 USD gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,05 USD je Aktie aus.

