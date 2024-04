Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 86,20 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 86,20 CHF. Bei 85,78 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 86,08 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 766.861 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,65 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.690,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

