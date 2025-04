Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag deutlich nach

Novartis im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 6,5 Prozent auf 82,87 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 6,5 Prozent auf 82,87 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,10 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 84,72 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3.853.762 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,14 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,89 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,54 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Start des Freitagshandels

Zurückhaltung in Zürich: SMI am Nachmittag schwächer