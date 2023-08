Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Novartis im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 90,54 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 90,54 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,68 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,37 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 76.301 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. 3,77 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.622,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingebracht

Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren