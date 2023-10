Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis behauptet sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 88,30 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 88,30 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 88,47 CHF. Bei 88,28 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,41 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 52.545 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 89,82 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,85 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,90 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2023. Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,53 USD je Novartis-Aktie belaufen.

