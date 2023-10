Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 88,61 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 88,61 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 88,89 CHF. Bei 88,41 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 409.753 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,82 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,90 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,53 USD je Aktie aus.

