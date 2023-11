Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 85,09 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 85,09 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 85,17 CHF. Bei 85,17 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.851 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 21,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,30 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

