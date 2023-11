Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 84,51 CHF ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,51 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 84,47 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,17 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 333.985 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 20,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,30 CHF an.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.543,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Novartis-Aktie.

