Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Abschlägen

09.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 84,57 CHF ab.

Werbung

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 84,57 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 84,36 CHF. Bei 85,17 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 776.344 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Abschläge von 17,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,30 CHF für die Novartis-Aktie aus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich im Plus Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich im Plus SMI-Handel aktuell: SMI liegt mittags im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com