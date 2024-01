Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Vormittag ab

10.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 90,47 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 90,47 CHF nach. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,62 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.890 Novartis-Aktien umgesetzt. Bei 91,47 CHF markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,67 CHF. Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD im Vergleich zu 12.543,00 USD im Vorjahresquartal. Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben Novartis-Aktie fester: Gespräche über Kauf von Cytokinetics anscheinend in fortgeschrittenem Stadium STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab

