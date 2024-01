Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 90,80 CHF.

Um 11:49 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,80 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 90,32 CHF ein. Bei 90,62 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.170 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 91,47 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 23,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,67 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.543,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,62 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Novartis-Aktie fester: Gespräche über Kauf von Cytokinetics anscheinend in fortgeschrittenem Stadium

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab