Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 91,50 CHF nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 91,50 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 91,72 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,62 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 825.027 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 0,24 Prozent zulegen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 23,62 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.543,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,62 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Novartis-Aktie fester: Gespräche über Kauf von Cytokinetics anscheinend in fortgeschrittenem Stadium

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab