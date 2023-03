Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Mit einem Kurs von 75,45 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 75,58 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 75,16 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,21 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.186 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,42 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.05.2022 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 14,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,91 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,20 CHF.

Novartis ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13.229,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,60 USD fest.

