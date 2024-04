Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 85,63 CHF nach.

Um 11:48 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 85,63 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 85,57 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,50 CHF. Bisher wurden heute 422.996 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.690,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.423,00 USD.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

