Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag schwächer

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 85,89 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,6 Prozent auf 85,89 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,37 CHF nach. Bei 86,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.058.072 Stück.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,05 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 79,21 CHF fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 7,78 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,62 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.423,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.690,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,08 USD je Novartis-Aktie.

