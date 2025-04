Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 85,64 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,2 Prozent auf 85,64 CHF zu. Bei 90,40 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.938.397 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 19,94 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 5,30 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,39 USD je Novartis-Aktie.

