Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 85,73 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,3 Prozent auf 85,73 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 90,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.943.540 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,89 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. Am 28.04.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,39 USD je Novartis-Aktie.

