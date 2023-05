Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Novartis 91,62 EUR

-1,97% Charts

News

Analysen

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 91,94 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 91,81 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,15 CHF. Bisher wurden heute 1.417.391 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,19 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,20 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 25.04.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.531,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,71 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Jefferies hebt Kursziel für Novartis an

Novartis-Aktie profitiert: Novartis wird nach unerwartet gutem Jahresauftakt optimistischer - Fortschritte in den USA

Ausblick: Novartis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com