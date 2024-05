Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag fester

Novartis im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 91,71 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 91,71 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 91,72 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,40 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 223.481 Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 97,14 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,34 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,23 USD je Aktie belaufen.

